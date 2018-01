Download summaries (engl.) & AutorInnen Editorial: Natur, Ressourcen, Konflikte: Kämpfe um die globale Inwertsetzung von Land und Rohstoffen (Dezember 2017) PROKLA-Redaktion: Editorial Natur, Ressourcen, Konflikte: Kämpfe um die globale Inwertsetzung von Land und Rohstoffen (Dezember 2017)

Oliver Pye: Für einen labour turn in der Umweltbewegung. Umkämpfe Naturverhältnisse und Strategien sozial-ökologischer Transformation. Kristina Dietz: Kämpfe um Bergbau und die Möglichkeiten demokratischer Transformation. Der Fall La Colosa in Kolumbien. Jan Brunner: Gewerkschaftliche Machtressourcen in landwirtschaftlichen Transformationsprozessen. Eine Analyse des Zuckerrohrsektors im Bundesstaat São Paulo. Anna Landherr und Jakob Graf: Neoliberale Kontinuität im politischen Wechselwind. Die Macht der besitzenden Klasse Chiles über die extraktivistische Ausrichtung des Landes. Tanja Scheiterbauer: Revolutionen und Revolten in Nordafrika revisited. Die Bedeutung der Kämpfe gegen die Inwertsetzung von Land und Wasser für die jüngsten Umbrüche in Ägypten und Tunesien. Patrick Schukalla: Becoming the Nuclear-Front-End. Zur Verschiebung der „nuklear-extraktiven Grenze“ nach Tansania Einspruch Merle Groneweg, Hannah Pilgrim und Michael Koch: Diesseits der Dematerialisierung. Der Ressourcenbedarf der Industrie 4.0. Außerhalb des Schwerpunkts Max Koch: Die Naturalisierung des Wachstums in Produktion und Konsumtion. Von Marx über den Regulationsansatz zu Bourdieu Etienne Schneider und Felix Syrovatka: Die Zukunft der europäischen Wirtschaftsintegration. Blockierte Vertiefung und wachsende Asymmetrie zwischen Frankreich und Deutschland. Seit Anfang der 2000er Jahre lässt sich weltweit eine Zunahme der Einhegung von Natur beobachten. Die Inwertsetzung von Land und Rohstoffen ist keine neue Erscheinung, und sie ist seit jeher umkämpft (siehe auch PROKLA 135 zu Ressourcenkonflikten, PROKLA 156 zu Ökologie in der Krise sowie PROKLA 176 zur politischen Ökonomie des Mülls). Karl Marx folgend ist die Inwertsetzung von Land, Rohstoffen und Naturelementen der kapitalistischen Produktionsweise inhärent, die unter stofflichen Gesichtspunkten von der permanenten Transformation von Natur in neue „Ressourcen“ abhängig ist. Allerdings haben sich vor dem Hintergrund der Vielfachkrise des Kapitalismus und der Ausweitung einer „imperialen Lebensweise“ (Brand/Wissen 2017) das Ausmaß und die Formen der Naturaneignung und Inwertsetzung in den letzten zwei Dekaden verändert. [Weiterlesen im Editorial] Merle Groneweg, Hannah Pilgrim und Michael Reckordt knüpfen in ihrem Einspruch an die vorletzte PROKLA zu Arbeit und Wertschöpfung im digitalen Kapitalismus an (PROKLA 187, die kurzzeitig vergriffen war) und kritisieren, dass die Debatte den Ressourcenbedarf der Industrie 4.0 nicht in den Blick nimmt. Außerhalb des Schwerpunkts diskutiert Max Koch die Naturalisierung des Wachstums in Produktion und Konsumtion anhand von Marx über den Regulationsansatz zu Bourdieu. Etienne Schneider und Felix Syrovatka greifen die derzeit heftig geführte Debatte um die Zukunft der europäischen Wirtschaftsintegration auf und analysieren die Gründe der blockierten Vertiefung und der wachsenden Asymmetrie zwischen Frankreich und Deutschland – trotz aller Vorschläge aus Brüssel und Paris. Als Gastredakteurinnen haben Louisa Prause, Anne Hennings, Bettina Engels und Kristina Dietz am Schwerpunkt dieses Heftes mitgewirkt. Die PROKLA-Redaktion dankt ihnen ganz herzlich für ihre Ideen und ihr Engagement.

